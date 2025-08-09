Journal du Dimanche: в Париже задержали спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни

По данным издания, трое людей взобрались на башню в 06:20 мск, когда монумент еще был закрыт для посетителей

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Полиция Парижа задержала мужчину, спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни в субботу утром. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, трое молодых людей взобрались на Эйфелеву башню в 05:20 (06:20 мск), когда монумент еще был закрыт для посетителей. Спустя час один из них спрыгнул с башни с парашютом, приземлившись на Марсовом поле, где он был задержан нарядом полиции.

Отмечается, что нарушителей обвиняют в "несанкционированном проникновении в здание, являющееся памятником архитектуры". Жалобу на их действия подал представитель Общества по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).

Это не первый случай, когда экстремалы взбираются на башню, чтобы спрыгнуть с нее с парашютом. Летом 2024 года за аналогичный прыжок гражданина Великобритании приговорили к общественным работам.