МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Столкновение мотоцикла и электровелосипеда произошло на Ходынском бульваре в Москве. В ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла, водитель электровелосипеда с травмами госпитализирован, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, на Ходынском бульваре в районе дома 4 произошло столкновение мотоцикла и электровелосипеда с последующим наездом мотоцикла на препятствие (мачту городского освещения). От полученных травм водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте. Водителя электровелосипеда с травмами различной степени тяжести госпитализировали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.