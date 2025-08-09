Пострадавших нет, уточнили в оперативном штабе региона

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности произошло из-за падения БПЛА рядом с железнодорожными путями в Крымском районе Краснодарского края. Пострадавших и повреждений нет, сообщили в оперативном штабе региона.

В Крымском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Фрагменты беспилотника упали рядом с ж/д путями в хуторе Веселый. Организовано тушение огня. <...> Пострадавших и повреждений нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты работают на месте ЧП. Угроза населению отсутствует.

Атаки БПЛА на Краснодарский край продолжаются второй день. 9 августа губернатор региона сообщил, что в результате атак были повреждены несколько домовладений, школа и линия электропередачи в разных районах Кубани.