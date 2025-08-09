Об этом сообщил глава региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 10 августа. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Лискинском и Острогожском районах Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"Внимание! Лискинский и Острогожский районы - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он в своем Telegram-канале.

Гусев рекомендовал жителям зайти в помещение и отойти от окон. "Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - уточнил он.