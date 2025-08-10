Участник атаки на "Крокус" ездил в Афганистан для обучения терактам

Он въезжал туда по фальшивому паспорту

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Один из участников нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье до проведения этой акции ездил в Афганистан, где проходил обучение навыкам осуществления терактов и диверсий, по поддельному паспорту. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Саидакрами Рачабализода, руководствуясь указаниями руководителей террористической организации, в неустановленное время проходил обучение террористической деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан, куда выезжал с территории Турецкой Республики по поддельным документам через территорию Исламского Государства Пакистан", - говорится в документах. Там отмечается, что группировка "Вилаят Хорасан" (входит в структурное подразделение "Исламского государства", запрещено в РФ по решению суда) создала несколько ячеек для подготовки нападения на "Крокус". Их участники были изначально незнакомы друг с другом и познакомились лишь на стадии приготовления к теракту. Так, Рачабализода и Шамсидин Фаридуни познакомились в Стамбуле, и потом прибыли оттуда в Россию. Их соучастники жили в Подмосковье, Екатеринбурге и Каспийске.