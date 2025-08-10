Беспилотник упал во дворе жилого дома, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Один человек погиб после падения БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области. Есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

"Один из беспилотных летательных аппаратов упал во дворе жилого дома", - говорится в сообщении.

Глава региона также отметил, что жители были эвакуированы, а пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. По предварительной информации, один человек погиб. Медицинские службы оказывают пострадавшим необходимую помощь.