Причиной стало отсутствие признаков преступления

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о смерти грудного ребенка в семье Виноградовых в поселке Красная Сопка Красноярского края, где в сентябре 2024 года от отравления дихлофосом погибли четверо детей, прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В феврале 2025 года в семье Виноградовых из поселка Красная Сопка Назаровского района, где осенью 2024 года от отравления дихлофосом погибло четверо детей, умер трехмесячный ребенок. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела по факту смерти трехмесячного ребенка в поселке Красная Сопка Назаровского района. <…> Фактов совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не установлено. На основании изложенного уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления", - сообщили в СК.

По данным СК, смерть ребенка не носила насильственный характер. "Смерть наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка", - пояснили в ведомстве.