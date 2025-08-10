Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Силы ПВО обнаружили и уничтожили 10 БПЛА в Воронежской области ночью с 9 на 10 августа. По предварительным данным, в результате атаки была повреждена стена частного дома, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью в семи муниципалитетах Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома", - говорится в сообщении.

В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах отменена непосредственная угроза удара БПЛА. При этом на всей территории региона продолжает действовать режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.