Как сообщили в Госавтоинспекции региона, водитель автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, был пьян

ТЮМЕНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Автомобиль и электросамокат столкнулись на автодороге в Армизонском районе Тюменской области. В результате погибли ехавшие на двухколесном транспорте женщина и ее 9-летний сын, сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Автомобиль LADA Granta въехал в электросамокат, двигавшийся в попутном направлении. ДТП произошло на 67-м километре автодороги Омутинское - Армизонское в Армизонском районе Тюменской области. На электросамокате ехали 43-летняя женщина с 9-летним сыном. Они погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 38-летний водитель был пьян. Обстоятельства ДТП выясняются.