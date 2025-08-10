Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет

ЧИТА, 10 августа. /ТАСС/. Самолет, летевший по маршруту Чита - Чара, после взлета вернулся в аэропорт из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, утром 10 августа после взлета воздушного судна, следовавшего направлением Чита - Чара обнаружена техническая неисправность. Самолет вернулся в аэропорт города Чита, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет", - говорится в сообщении.

Следователи по данному факту начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнили, что перелет выполняло судно авиакомпании "Ангара". По предварительным данным, рейс перенесен на 11 августа. Сотрудники надзорного органа контролируют соблюдение прав пассажиров.