НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Мужчина вырвал у подростка сумку с крупной суммой денег на улице в Новосибирске. Сообщение о нападении зарегистрировано в полиции города, сообщили в ГУ МВД по региону.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором ребенок идет по улице, к нему подбегает мужчина и со второй попытки вырывает из его рук сумку с деньгами. По данным Mash Siberia, в сумке у подростка находились 2 млн рублей.

"Предварительно установлено, что злоумышленник похитил у несовершеннолетнего сумку с ценными вещами", - сообщили в МВД.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что речь идет о деньгах. На место происшествия выезжали сотрудники уголовного розыска и ППС. Сейчас в полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.