Виталий Нащубский отдавал приказы обстреливать Белгородчину с 17 февраля по 4 марта 2023 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи установили личность одного из командиров ВСУ, который отдавал приказы обстреливать Шебекинский район Белгородской области, сообщает СК РФ.

"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении командира 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Виталия Нащубского, подозреваемого в совершении террористического акта в Шебекинском районе Белгородской области (пп. "а" и "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - сказали в ведомстве.

Как выяснили военные следователи, Нащубский отдавал приказы обстреливать Белгородчину с 17 февраля по 4 марта 2023 года. Он причастен к минометным обстрелам, подрывам жилых домов, объектам гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе. "В результате совершенных Нащубским преступлений гражданские лица получили ранения различной степени тяжести, также разрушены объекты социальной инфраструктуры", - добавили в СК.

Следствие по делу Нащубского продолжается, выясняется его местонахождение.