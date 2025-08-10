Режим опасности действовал менее часа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Режим угрозы атак БПЛА объявляли на территории четырех муниципалитетов Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для г. Елец, Елецкого МР (муниципального района - прим. ТАСС), Долгоруковского МР, Становлянского МО (муниципального округа - прим. ТАСС), Измалковского МО, с сохранением желтого уровня "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в 10:42 мск и действовал менее часа.

В новость внесены изменения (11:17 мск) - добавляется информация об отмене.