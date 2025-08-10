В Челябинской области чиновницу арестовали по делу о мошенничестве

Она предоставила в главное управление развития туризма региона контракт на изготовление и поставку комплектующих для туристско-информационного центра в городе Златоусте, внеся заведомо ложные сведения

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Златоустовский городской суд Челябинской области арестовал задержанную сотрудниками УФСБ начальника отдела по развитию туризма администрации Екатеринбурга. Женщина стала фигурантом дела о мошенничестве на прежнем месте работы при создании туристического объекта, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Златоустовский городской суд избрал меру пресечения в отношении бывшего председателя частной организации по развитию туризма в Златоусте в виде заключения под стражу до 8 октября", - сказала собеседница агентства.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, они оказывают сопровождение по уголовному делу.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Челябинской области сообщала, что возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней заместителя директора департамента общественных связей - начальника отдела по развитию туризма администрации Екатеринбурга. Ее подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с ноября 2023 по июль 2025 года женщина была председателем организации, занимавшейся развитием туризма. Она предоставила в главное управление развития туризма Челябинской области контракт на изготовление и поставку комплектующих для туристско-информационного центра в городе Златоусте, внеся заведомо ложные сведения. Стоимость работ была завышена более чем на 700 тыс. рублей.