В Ростовской области ищут вандала, повредившего захоронения бойцов СВО

Он испортил кресты с мемориальными досками на могилах участников спецоперации в Красносулинском районе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после повреждения неизвестным крестов с мемориальными досками, установленных на могилах участников спецоперации в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В следственный отдел по городу Красный Сулин следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области поступило сообщение о повреждении неустановленным лицом надмогильных крестов с мемориальными досками, установленных на могилах участников СВО, погибших при защите Отечества. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователь осмотрел место происшествия, назначено проведение судебных экспертиз, устанавливается подозреваемый в преступлении.