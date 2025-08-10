Проводится процедура опознания с участием компетентных органов

АСТАНА, 10 августа. /ТАСС/. Казахстанские спасатели обнаружили тело второго человека на месте падения военного вертолета EC145 в районе Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

"В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета EC145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов", - говорится в сообщении.

9 августа в пресс-службе Минобороны Казахстана сообщили, что в ходе подводных работ на глубине около 14 м военнослужащие обнаружили фрагменты воздушного судна и тело человека, проводятся процедуры его опознания.