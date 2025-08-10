Украинские СМИ ранее передавали, что взрывы произошли в закрытой для купания зоне в районе курортного поселка Затока

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Женщина и двое мужчин погибли в результате двух взрывов на побережье Одесской области на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание "24-й канал" со ссылкой на полицию.

Точное место инцидента не указывается. Раньше украинские СМИ передавали, что взрывы произошли в закрытой для купания зоне в районе курортного поселка Затока.

С 2022 года украинские военные проводили активные минные постановки в Черном море, впоследствии сорванные штормом дрейфующие мины обнаруживали вплоть до берегов Турции.