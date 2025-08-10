В Петербурге завели уголовное дело после затопления морского буксира

Судно частично затонуло в акватории реки Большая Невка, пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту затопления морского буксира "Капитан Ушаков", принадлежащего Ярославскому судостроительному заводу и пришвартованного к причалу на территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту затопления помещения вспомогательных механизмов морского буксира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что вечером 8 августа при проведении строительных работ на морском буксире "Капитан Ушаков" произошел крен судна на правый борт. В результате инцидента буксир частично затонул в акватории реки Большая Невка. Пострадавших нет. Сумма ущерба составила свыше 1 млн рублей.

Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе Балтийского завода, Ярославский судостроительный завод арендует причал для достройки судна, работы проводили ярославские судостроители. Работники Балтийского завода сразу оповестили аварийные службы города и стали оказывать помощь коллегам по устранению крена.