Спустя несколько недель после рождения, попав в больницу, младенец впала в кому и умерла

БАРНАУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение ускорить расследование уголовного дела о ненадлежащем качестве медпомощи в Славгороде Алтайского края, где новорожденная девочка, попав в больницу, впала в кому и умерла. Об этом сообщили в СК России.

"В информационный центр СК России обратилась жительница Славгорода Алтайского края, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи ее новорожденной дочери. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по краю доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а также ускорить его расследование и представить доклад о результатах", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в апреле прошлого года, спустя несколько недель после рождения, из-за роста температуры девочку доставили в районную больницу. Однако там не провели своевременное и полноценное обследование младенца и не назначили лечение, в результате состояние ребенка значительно ухудшилось. На следующий день, несмотря на перевод в реанимацию, ребенок впал в кому, а затем умер от развившихся осложнений. "Отмечается затяжной характер расследования уголовного дела, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен", - добавили в СК.