Во Львове вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Следователи досматривают личные вещи задержанного в поисках запрещенных предметов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Львовская полиция задержала мужчину, который, предположительно, был вооружен пистолетом и устроил конфликт в торговом центре. Об этом сообщило издание "Общественное. Львов".

Как передавали украинские СМИ, мужчина якобы взял людей в заложники, угрожая пистолетом. Сейчас следователи досматривают личные вещи задержанного в поисках запрещенных предметов.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать его всем желающим. По данным МВД, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 млн до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.