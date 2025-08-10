Возгорание охватило 17 тыс. га, уточнили в региональной префектуре

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Крупный лесной пожар, продолжающийся с 5 августа в департаменте Од на юге Франции, взят под контроль. Об этом говорится в сообщении региональной префектуры, опубликованном в X.

"Пожар взят под контроль. Однако бдительность по-прежнему необходима", - отмечается в тексте.

В результате лесного пожара, охватившего 17 тыс. га, который глава МВД Франции Брюно Ретайо назвал крупнейшим с 1949 года, один человек погиб. Еще 18 человек, в том числе 16 сотрудников противопожарной службы, пострадали.