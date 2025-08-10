При землетрясении на западе Турции обрушились порядка 10 домов

Данных о жертвах пока не поступало

СТАМБУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Порядка 10 жилых зданий обрушились в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло 10 августа вечером в провинции Балыкесир на западе Турции. Данных о жертвах пока не поступало, сообщил телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

В то же время, по данным МВД Турции, из-под обломков одного из домов спасены четыре человека. Всего в трехэтажном здании находились шесть человек.

Эпицентр землетрясения находился в районе Сындыргы, очаг залегал на глубине 11 км. Подземные толчки ощущались в течение 20-30 секунд как минимум в 10 районах на западе Турции, в том числе в Стамбуле.