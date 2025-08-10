Согласно материалу суда, 8 августа в селе Калиновка Тарумовского района 62-летний местный житель, вооружившись охотничьим ружьем, ворвался в дом бывшей супруги, где она находилась со своей сестрой

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Суд арестовал жителя Дагестана, который удерживал в заложниках свою бывшую жену и ее сестру. Мужчина требовал вызвать представителей власти, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 8 октября", - говорится в сообщении.

Согласно материалу суда, 8 августа в селе Калиновка Тарумовского района 62-летний местный житель, вооружившись охотничьим ружьем, ворвался в дом бывшей супруги, где она находилась со своей сестрой и взял обеих в заложники.

Удерживая женщин, подозреваемый нанес телесные повреждения бывшей свояченице. Причиной захвата стали имущественные споры между бывшими супругами. Мужчина требовал, чтобы на место происшествия приехали представители власти.

Ранее в МВД по Дагестану сообщали, что мужчина был обезврежен полицейскими и бойцами СОБР "Ястреб - Каспий" управления Росгвардии.