По предварительной информации, пострадавших нет

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Обильные осадки в Дагестане привели к закрытию четырех участков автодороги регионального значения Махачкала - Буйнакск - Верхний Гуниб. 18 населенных пунктов остаются без энергоснабжения, сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.

"В результате обильных осадков на территории Унцукульского района сошли селевые потоки и камнепады. Они затронули четыре участка автодороги республиканского значения Махачкала - Буйнакск - Верхний Гуниб. Движение по дороге, в том числе через Гимринский тоннель, временно закрыто. Восемнадцать населенных пунктов остаются без энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в расчистке дороги задействованы четыре единицы техники и восемь человек от дорожно-эксплуатационной службы.

"Имеется объездная дорога через Левашинский район. По предварительной информации, пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.