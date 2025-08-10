Злоумышленника обвиняют в "покушении на убийство лица, занимающего государственную должность", указывает Agence France-Presse

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Обвинение в покушении на убийство предъявлено 60-летнему мужчине, напавшему с холодным оружием на мэра города Вильнёв-де-Марк (департамент Изер на юго-востоке Франции) Жиля Дюссо. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру Гренобля (административный центр департамента).

Злоумышленника обвиняют в "покушении на убийство лица, занимающего государственную должность", он помещен под стражу.

Ранее мужчина признался в нападении, но отрицал, что хотел убить мэра. Поводом для нападения обвиняемый назвал личный конфликт с Дюссо. В 2022 году крыша строения, принадлежащего мэрии, обрушилась на хозяйственную постройку в саду мужчины.

Преступник напал на мэра 6 августа, когда Дюссо прогуливался по городу вместе с 28-летним сыном. Согласно данным следствия, мужчина нанес градоначальнику три удара острым предметом в область груди. Подозреваемый затем скрылся, но спустя некоторое время вернулся к месту преступления на автомобиле, пытаясь сбить мэра и его сына, однако не справился с управлением и врезался в стену. Выйдя из машины, злоумышленник ударил сына мэра и сбежал.