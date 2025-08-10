Минздрав Турции сообщил о четырех госпитализированных после землетрясения

Угрозы их жизням нет, уточнил турецкий министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу

СТАМБУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил, что после землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло 10 августа вечером в провинции Балыкесир на западе республики, в больницу доставлены четыре человека.

"К настоящему времени госпитализированы четыре человека, угрозы их жизням нет", - написал он в X.

В результате землетрясения обрушились 10 домов. Данных о жертвах пока не поступало, сообщил глава МВД Али Ерликая в эфире телеканала Haberturk.

Эпицентр стихии находился в районе Сындыргы, очаг залегал на глубине 11 км. Подземные толчки ощущались в течение 20-30 секунд как минимум в 10 районах на западе Турции, в том числе в Стамбуле.