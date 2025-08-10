"Ъ": экс-начальника штаба Росгвардии обвинили в создании преступного сообщества

По данным издания, несколько сотен человек получили временную регистрацию в войсковой части в период с июля 2020 по март 2022 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Уголовное дело об организации преступного сообщества и получении взяток за фальшивую регистрацию мигрантов возбуждено в отношении бывшего начальника штаба одной из войсковых частей Росгвардии на Кубани Владимира Скобелева и нескольких его сообщниц. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".

По данным издания, несколько сотен человек получили временную регистрацию в войсковой части в период с июля 2020 по март 2022 года. Зарегистрированные лица не имели отношения к Росгвардии и не были членами семей военнослужащих. Среди зарегистрированных были как граждане РФ, так и жители Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении, которые недавно получили российские паспорта.

Всего в деле фигурируют 116 случаев взяток. Уголовное дело возбудили в отношении 11 подсудимых, среди которых военнослужащие и сотрудницы подразделения по вопросам миграции отдела МВД по Прикубанскому округу Краснодара.

Более сотни взяткодателей признали вину. Каждому из них назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.