ЦХИНВАЛ, 10 августа. /ТАСС/. Пять человек, в числе которых двое детей, пострадали в результате дорожно-транпортного происшествия на трассе Рук-Дзау в Южной Осетии, сообщила пресс-служба МВД республики.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на 35-м километре автодороги Рук-Дзау. Предварительно, водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало с проезжей части и упало в кювет", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в автомобиле находились пять человек, в том числе двое детей. Они доставлены в больницу с различными телесными повреждениями.

На месте аварии работают сотрудники ОГИБДД УВД Дзауского района.