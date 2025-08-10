В МВД республики также сообщили о 29 пострадавших и разрушении 16 домов

СТАМБУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, 29 пострадали вследствие землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло 10 августа вечером в провинции Балыкесир на западе Турции. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"В результате землетрясения умер 81-летний гражданин, 29 человек пострадали. Разрушено 16 домов", - сказал он в эфире телеканала TRT Haber.

Землетрясение произошло в 19:53 по местному времени (совпадает с московским), эпицентр находился в районе Сындыргы, очаг залегал на глубине 11 км. Подземные толчки ощущались в течение 20-30 секунд как минимум в 10 районах на западе Турции, в том числе в Стамбуле.