Перед ударом приняли меры по минимизации ущерба гражданскому населению, включая высокоточные боеприпасы, отметили в пресс-службе армии Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля ликвидировала в городе Газа командира отряда палестинского радикального движения ХАМАС, который, по данным военных, выдавал себя за журналиста катарского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно в городе Газа Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу Анасу аш-Шарифу, выдававшему себя за журналиста телеканала Al Jazeera. Аш-Шариф возглавлял террористический отряд в организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что армия "ранее обнародовала разведывательную информацию и многочисленные документы, найденные в секторе Газа, подтверждающие принадлежность ликвидированного к военному крылу ХАМАС". "Эти документы в очередной раз подтверждают его причастность к террористической деятельности, от которой телеканал Al Jazeera пытается отмежеваться, <...> и включают в себя списки личного состава и курсов подготовки террористов, телефонные справочники и распечатки о заработной плате террориста", - продолжили в ведомстве. "Документы также подтверждают интеграцию террористов ХАМАС в катарскую сеть Al Jazeera", - заявили в израильской армии.

В пресс-службе отметили, что "перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению", среди которых военные перечислили применение высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха, сбор дополнительных разведданных.