Следствие попросит об аресте подозреваемых в нападении на почту в Москве

Подозреваемых задержали в Серпухове

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следователи намерены ходатайствовать об аресте пяти подозреваемых в разбойном нападении на отделение Почты России на юге столицы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений Почты России, расположенного на юге Москвы", - сказал собеседник агентства.

Разбойное нападение было совершено утром в пятницу на улице Медиков. По данным правоохранительных органов, это произошло около 07:00 мск. Предварительно, неизвестные в масках и с пистолетом ворвались в отделение почты, забрали почти 5 млн рублей, а потом скрылись на такси. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что злоумышленники зашли в помещение со служебного входа, тревожной кнопки сигнализации в данном отделении почты нет.

В момент нападения внутри находился сотрудник почтового отделения, он не пострадал. По факту ограбления возбуждено уголовное дело о разбое. 11 августа подозреваемые были задержаны в Серпухове. У них изъято 142 тыс. рублей.