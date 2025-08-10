В момент бомбардировки палестинского анклава репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также два оператора находились в палатке для журналистов, расположенной у входа в больницу "Аш-Шифа", отметил телеканал

ДОХА, 11 августа. /ТАСС/. Катарский телеканал Al Jazeera сообщил о гибели четырех своих сотрудников в результате израильского удара по городу Газа. Жертвами стали репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также два оператора.

Отмечается, что в момент бомбардировки они находились в палатке для журналистов, расположенной у входа в больницу "Аш-Шифа". Удар был нанесен с помощью беспилотника незадолго до полуночи по местному времени (совпадает с московским). Погибли в общей сложности семь человек.

Армия Израиля в свою очередь заявила, что ликвидировала "террориста Анаса аш-Шарифа, выдававшего себя за журналиста телеканала Al Jazeera". По версии военных, он возглавлял один из отрядов радикального палестинского движения ХАМАС и "отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих".

Согласно данным телеканала, его сотрудники вошли в список из 48 палестинцев, ставших за минувшие сутки жертвами действий Израиля в секторе Газа. 5 августа власти анклава проинформировали, что число погибших там журналистов превысило 230. Минздрав сектора 10 августа сообщил, что общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 61 430, более 153 тысяч человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В марте этого года израильская армия возобновила боевые действия в Газе, нанеся по ней массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.