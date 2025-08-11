Сотрудникам полиции также удалось вынести из горящего здания рюкзак и разгрузку, брошенные террористами

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции успели просмотреть видеозапись момента нападения на концертный зал "Крокус сити холл" в серверной здания прямо во время пожара в нем, что помогло задержать нападавших на объект. Об этом сказано в материалах дела о теракте в концертном зале, с которыми ознакомился ТАСС.

"На месте происшествия начальником полиции Красногорска была дана команда подчиненным срочно проследовать в серверную для просмотра видеозаписей с целью установления путей отхода преступников, пока в помещении не появился огонь. В ходе просмотра видеозаписей по горячим следам были установлены лица, совершившие преступление, и номер автомашины, на которой они скрылись (белый автомобиль марки Renault с черной крышей с государственными регистрационными знаками Тверской области), что в дальнейшем позволило установить маршрут следования преступников и путь их отхода", - сказано в материалах дела.

Там также отмечается, что оперативные сотрудники полиции успели вынести из горящего здания рюкзак и разгрузку, брошенные террористами. Внутри были магазины к автоматам и патроны. Также сотрудник службы безопасности "Крокуса" вынес из концертного зала один из автоматов, брошенный террористами на месте преступления. Все эти предметы были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.