Подозреваемым в нападении на почту в Москве грозит до 15 лет лишения свободы

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Пять подозреваемых в разбойном нападении на отделение Почты России на юге Москвы могут быть лишены свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, по факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Санкция данной статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Разбойное нападение было совершено утром в пятницу на улице Медиков. По данным правоохранительных органов, это произошло около 07:00 мск. Предварительно, неизвестные в масках и с пистолетом ворвались в отделение почты, забрали почти 5 млн рублей, а потом скрылись на такси. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что злоумышленники зашли в помещение со служебного входа, тревожной кнопки сигнализации в данном отделении почты нет.

В момент нападения внутри находился сотрудник почтового отделения, он не пострадал. По факту ограбления возбуждено уголовное дело о разбое. 11 августа подозреваемые были задержаны в подмосковном Серпухове. У них изъято 142 тыс. рублей.