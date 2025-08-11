Речь идет о Бобровском и Бутурлиновском районах

ВОРОНЕЖ, 11 августа. /ТАСС/. Режим угрозы непосредственного удара беспилотников отменен в Бобровском и Бутурлиновском районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Внимание! В Бобровском и Бутурлиновском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА", - написал он.

По слова Гусева, режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется. Также губернатор попросил жителей соблюдать меры предосторожности и следить за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области.