Бывшего вице-губернатора Самарской области обвинили в хищении 100 млн рублей

Вину в совершении преступления Геннадий Гендин не признает

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в хищении около 100 млн рублей. Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Сумма ущерба, установленная в ходе предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей", - отмечается в документе.

Гендину предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении преступления он не признает.

По версии следствия, обвиняемый, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента РФ, обманным путем получил от потерпевшей денежные средства за получение разрешения правительства на проведение градостроительных работ.

Гендин ныне крупный бизнесмен. В 1987 году стал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 год был начальником хозяйственного управления московской прокуратуры.