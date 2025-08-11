Подсудимые не признали свою вину

ЧИТА, 11 августа. /ТАСС/. Черновский районный суд Читы приговорил пятерых иностранных граждан к лишению свободы на срок от 9 до 14 лет за групповое изнасилование 15-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

"Черновский районный суд г. Читы завершил рассмотрение вызвавшего общественный резонанс уголовного дела в отношении пятерых иностранных граждан, обвиняющихся в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц). <…> С учетом личности подсудимых, тяжести совершенного преступления и позиции государственного обвинителя суд назначил им наказание в виде реального лишения свободы на срок от 9 до 14 лет с отбыванием в исправительном учреждении строго режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы СУ СКР по Забайкальскому краю, в ночь на 6 июня 2024 года в поселке Аэропорт города Читы на территории одной из промышленных баз обвиняемые, угрожая 15-летней девушке ножом, принудили ее пройти в заброшенное здание, где совершили преступление против ее половой неприкосновенности. Потерпевшей удалось сбежать с места происшествия и обратиться в полицию.

В ходе следствия были проведены допросы, очные ставки, осмотры, более 10 судебных экспертиз ДНК. Отмечается, что расследование осложнялось из-за того, что обвиняемые не владеют русским языком. Поэтому во всех следственных действиях участвовали переводчики. Кроме того, обвиняемые постоянно меняли свои показания, чтобы избежать ответственности.

Отмечается, что подсудимые свою вину не признали, однако суд согласился с представленными прокурором доказательствами их виновности. Суд также удовлетворил исковые требования о компенсации морального вреда, причиненного потерпевшей, в размере 1,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что двое злоумышленников 1971 и 2002 годов рождения были задержаны через несколько часов после совершенного преступления. Еще трое были объявлены в розыск и задержаны 7 июня 2024 года на пограничном переходе в Бурятии при попытке пересечь границу. Затем их конвоировали в Забайкалье и поместили в СИЗО.