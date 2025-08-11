Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Амурской области задержали местного жителя за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен амурчанин, который инициативно вступил в иностранном интернет-мессенджере WhatsApp в электронную переписку с представителем украинской террористической организации и согласился за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф, расположенный на железнодорожном перегоне Транссиба. <…> В настоящее время обвиняемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.