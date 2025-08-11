Напавшие на отделение Почты России в Москве рассыпали деньги, когда скрывались

У подозреваемых изъяли 142 тыс. рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Двое подозреваемых в нападении на отделение Почты России на юге Москвы рассыпали похищенные деньги, когда скрывались. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Установить местонахождение подозреваемых в нападении и задержать их удалось в том числе благодаря камерам видеонаблюдения. По ним был восстановлен ход действий злоумышленников и маршрут передвижения. В отделение они зашли через служебный вход, скрываясь рассыпали похищенные деньги, но успели их быстро собрать и уехать с ними на такси", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прятались соучастники разбойного нападения в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Серпухове, где и были задержаны с привлечением спецподразделения полиции.

Разбойное нападение было совершено утром в пятницу на улице Медиков. По данным правоохранительных органов, это произошло около 07:00 мск. Предварительно, неизвестные в масках и с пистолетом ворвались в отделение почты, забрали почти 5 млн рублей, а потом скрылись на такси. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что злоумышленники зашли в помещение со служебного входа, тревожной кнопки сигнализации в данном отделении почты нет.

В момент нападения внутри находился сотрудник почтового отделения, он не пострадал. По факту ограбления возбуждено уголовное дело о разбое. 11 августа подозреваемые были задержаны в подмосковном Серпухове. У них изъято 142 тыс. рублей.