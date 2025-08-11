Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша

КАЛУГА, 11 августа. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Сухиничского, Кировского, Юхновского и Хвастовичского районов", - написал он.

По словам губернатора, на местах работают оперативные группы. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - добавил Шапша.