Заведено уголовное дело, мужчину разыскивают

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Мужчина за рулем грузового автомобиля умышленно пытался въехать в группу людей в Новосибирске, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водителя разыскивают, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание фигуранта и установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Мужчина совершил наезд на людей дважды, добавили в прокуратуре региона. Он был за рулем самосвала. Авария произошла у дома №79Б по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. Сбить прохожих водитель не смог, так как люди успели разбежаться в разные стороны. Пострадавшим не потребовалась госпитализация, им оказали помощь на месте.