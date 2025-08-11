В ФСБ России сообщили, что с начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию проведения диверсии, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Убийство главы Федерации бокса Донецкой Народной Республики, основателя добровольческого батальона Армена Саркисяна в ЖК "Алые паруса" в Москве было терактом, который совершил смертник.

Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.

"С начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию проведения диверсии, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью. В качестве примеров можно привести теракты в ЖК "Алые паруса" Москвы, в городах Ставрополь и Луганск, в ходе которых погибли три гражданина РФ, действовавших под кураторством украинских спецслужб", - сказал он.