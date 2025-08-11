В населенном пункте свет дают только на 12 часов в сутки

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Суд в Иркутской области обязал энергосбытовую компанию и районную администрацию обеспечить круглосуточное электроснабжение труднодоступного села Онгурен на Байкале, где сейчас свет дают только на 12 часов в сутки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что электроснабжение села Онгурен Ольхонского района осуществляется в течение 12 часов в сутки, что является нарушением конституционного права граждан на обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения их спроса на электрическую энергию как потребителей. <…> Суд возложил на ответчиков обязанность обеспечить круглосуточное электроснабжение села Онгурен в срок до 1 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Иск подавал прокурор Ольхонского района, ответчиками выступали ООО "Облкоммунэнерго-сбыт" и администрация Ольхонского районного муниципального образования.

В селе Онгурен проживают менее 500 человек. Это самый северный населенный пункт на берегу пролива Малое Море. С районным центром, до которого порядка 150 км, село связывает сложная грунтовая дорога, передвигаться по ней возможно только на внедорожном транспорте. Зимой выехать из населенного пункта можно по льду Байкала.