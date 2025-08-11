ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя

Подрывник действовал под влиянием украинских спецслужб

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ФСБ России установила схему убийства вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева, подрывник действовал под влиянием украинских спецслужб. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

"Наиболее ярким примером действий украинских спецслужб является случай в городе Ставрополе, где при подрыве был убит заместитель мэра города Заур Гурциев. В данном случае исполнитель теракта, гражданин Пеньков, повелся на обман украинских кураторов и перевел денежные средства на указанные им счета", - сказал он. Затем украинские кураторы строили дальнейшую работу с Пеньковым якобы от лица сотрудника ФСБ, который сообщил, что перечисленные им денежные средства пошли на нужды ВСУ. В связи с чем в отношении Пенькова возбуждено уголовное дело.

"Во избежании уголовной ответственности куратором было сообщено, что Пенькову необходимо выполнить ряд поручений, чтобы обелить совершенное преступление. 28 мая текущего года Пеньков, выполняя задачи украинских кураторов, при сближении с заместителем мэра, был подорван. СВУ было замаскировано в нагрудной сумке. Сам исполнитель думал, что в ней находится диктофон", - сказал сотрудник ФСБ.

В результате взрыва, который произошел в Ставрополе в ночь на 29 мая, погибли ветеран специальной военной операции, участник программы "Время героев", первый заместитель главы города Гурциев и его знакомый.

Гурциев служил в ВС РФ с 2007 года, награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова. На должности первого заместителя главы администрации Ставрополя он координировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, организовывал работу антитеррористической комиссии, координировал деятельность комитета общественной безопасности.