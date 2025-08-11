Удар украинского беспилотника по городу зафиксировали в 05:55 мск

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Житель Дзержинска ДНР получил ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по городу. Об этом сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона зафиксировало удар украинского беспилотника по Дзержинску в 05:55 мск.