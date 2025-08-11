По подозрению в легализации в России 5 тыс. мигрантов задержали шесть человек

По предварительным данным, злоумышленники фиктивно регистрировали нелегалов с помощью взломанных аккаунтов на "Госуслугах"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали шесть человек, которые подозреваются в постановке на миграционный учет не менее 5 тыс. иностранцев через взломанные аккаунты на "Госуслугах". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых местных жителей. Они подозреваются в организации незаконной миграции", - написала она в своем Telegram-канале.

Находясь в личном кабинете, задержанные от имени владельца аккаунта ставили на миграционный учет иностранцев. Регистрацию проводили по реальным адресам в разных регионах страны. Один аккаунт позволял зарегистрировать до 300 приезжих. "Оперативники обнаружили около 100 взломанных аккаунтов, с помощью которых фиктивно ставили иностранцев на миграционный учет", - отметила Волк. По ее словам, для поиска потенциальных клиентов фигуранты создали многочисленные Telegram-каналы, где рекламировали свои услуги. В общей сложности они администрировали порядка 350 телеграм-каналов подобного профиля.

Кроме того, сообщники регулярно посещали места массового скопления иностранцев, где предлагали им помощь в урегулировании правового статуса. Стоимость услуги составляла порядка 3 тыс. рублей с человека.

"По оперативным данным, за 2,5 года злоумышленники легализовали не менее 5 тысяч мигрантов, заработав около 20 млн рублей", - добавила представитель ведомства. Она пояснила, что в ходе обысков у задержанных изъяты смартфоны, компьютеры, поддельные бланки и печати государственных органов власти, банковские и sim-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждены уголовные дела (ст. 322.1 и 322.3 УК РФ). Один из задержанных отправлен под домашний арест, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, остальным - подписка о невыезде.