ТАСС, 11 августа. ФСБ показала видео подготовки теракта пенсионеркой в Московском регионе.

Украинские спецслужбы обманули пять пенсионерок, украли у них деньги, а также средства от принудительной продажи недвижимости.

По замыслу спецслужб Украины пенсионеры должны были передавать военным самодельные взрывные устройства (СВУ), которые были закамуфлированы под бытовые предметы.

По телефону злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных структур, используя служебную терминологию. Жертвы надеялись вернуть похищенные средства и следили за местами жительства и автостоянками военных, брали на хранение СВУ. Их также использовали для подрыва.

В ЦОС объяснили, что СБУ использует россиян в качестве смертников, чтобы не выплачивать вознаграждение и избавляться от свидетелей.