В Иркутской области действуют возгорания на площади почти 600 га

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Лесные пожары на площади более 880 га ликвидировали за выходные дни в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В период с 8 по 10 августа в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано восемь возгораний на площади 887,4 га: четыре - в Усть-Илимском, три - в Катангском и один - в Киренском районе", - говорится в сообщении.

На утро понедельника в регионе зарегистрированы лесные пожары на площади почти 600 га, из которых 567,5 га - локализованы. В тушении задействовано 137 сотрудников лесопожарных формирований, работает 13 единиц наземной техники.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ряде районов Прибайкалья сохраняются высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах.