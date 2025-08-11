Площадь лесных пожаров в Туве сократилась на 1,3 тыс. га

В республике действует 13 возгораний

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Туве за выходные дни сократилась на 1,3 тыс. га и составила 2,4 тыс. га. В республике действует 13 лесных пожаров, сообщили ТАСС в тувинской "Авиалесоохране".

"По данным на утро 11 августа в Туве действует 13 пожаров. Площадь действующих пожаров составила 2 437 га. За сутки было локализовано четыре пожара", - сообщили в "Авиалесоохране" республики. По данным на вечер 8 августа в Туве действовало 17 пожаров на площади 3,7 тыс. га.

В тушении задействованы 369 человек и 30 единиц техники.

Главной причиной пожаров в Туве называют сухие грозы. По данным Гидрометцентра, 11 августа в республике ясно, без осадков, температура днем составит около плюс 25 градусов. В регионе введен режим ЧС в лесах. На помощь в борьбе с пожарами в Туве из федерального резерва командированы 266 человек, также дополнительно направлены 2 вертолета.