Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту 9 км над уровнем моря зафиксирован на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 18:00 (09:00 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 9 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 1 114 км на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Объявлен авиационный цветовой код "красный". Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля. Его извержение усиливается.